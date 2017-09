Blizzards unangekündigtes Mobile Game ist ein Echtzeitstrategie-MMO

Anfang des Jahres haben wir darüber berichtet, dass Blizzard an einem neuen Spiel für Mobilgeräte arbeitet und das hat für einige Spekulationen gesorgt. Wie ein Nutzer auf Icy Veins nun herausgefunden hat, wurde das Stellenangebot erneuert, was uns weitere Details über das noch unangekündigte Projekt gibt. Besagte Ausschreibung bezieht sich auf ein MMO-Echtzeitstrategiespiel auf Basis der Unity-Engine.

Das Unternehmen ist auf der Suche nach einem erfahrenen Senior Client-Engineer, der idealerweise "ungebrochene Leidenschaft für mobile Spielentwicklung und das Lösen von Einrichtungsproblemen von mobilen App-Umgebungen" aufweist, heißt es auf der Blizzard-Webseite. Android- und iOS-Erfahrung ist essentiell, außerdem sollten alle Bewerber schon mindestens fünf Jahre lang in der Branche beschäftigt gewesen sein und entsprechende Kenntnisse im Umgang mit Unity und mobilen Plattformen nachweisen können. Was wir diesen Details vor allem entnehmen können, ist die ziemlich sichere Vermutung, dass sich der unangekündigte Titel bereits in der Entwicklung befindet. Ab wann wir wohl etwas davon hören werden?