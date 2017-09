Harley-Davidson spricht über die Präzision von Motorrädern in The Crew 2

In The Crew 2 dreht sich alles um die vielen Vehikel, die die Luft, das Wasser und das Land unsicher machen. Eines dieser Transportmittel sind die neu eingeführten Motorräder von Harley-Davidson, die schon auf den echten Straßen dieser Welt knatternd Fahrspaß versprühen sollen. Auf der Gamescom haben wir mit Tom Martin und Dan Darrow von Harley-Davidsons gesprochen, um mehr darüber zu erfahren, wieso sich der Hersteller für das Spiel einsetzt und warum die Harleys so gut zu The Crew 2 passen.

"Individualisierung und Persönlichkeit sind zwei wichtige Bestandteile von Harley-Davidson und deshalb passt [die Marke] so natürlich zu The Crew [2]. [Ubisoft] packt so viel Energie [in das Spiel] hinein, um euer Vehikel zu personalisieren und es zu etwas eigenem zu machen." erklärte uns Darrow. "Wir wollten sichergehen, dass Harley-Davidson-Motorräder sauber in das Spiel übertragen und genau präsentiert werden. Deshalb stellten wir sicher, dass Ubisoft die CAD-Daten [Computer-unterstütztes Design] unserer echten Bikes nutzt. Wir haben viel Aufwand damit gehabt, den großartigen Sound jedes Motorrads einzufangen, die ein Teil des Spiels werden. Deshalb haben wir sowohl Audioaufnahmen von der Strecke gemacht und sogar Studio-Aufnahmen [angefertigt] - wir hatten wahrscheinlich 15 verschiedene Mikrofone für jedes Bike am Start, um jeden Sound richtig einzufangen. Dadurch hört sich jedes Bike im Spiel exakt so an, wie im echten Leben."

The Crew 2 erscheint am 3. März 2018 für Xbox One, Playstation 4 und PC. Interessiert ihr euch für die Harley-Implementation?