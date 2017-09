Mario hat Yoshi früher immer auf den Kopf gehauen

Nintendo verabschiedet sich aktuell ein bisschen von Mario alter Vergangenheit und stellt alles in einem anderen Licht dar. Warum sie das wohl tun? Eine naheliegende Vermutung ist, dass der ehemalige Klempner Leichen im Keller hat. Ein aktuelles Interview auf der japanischen Nintendo-Webseite lässt das zumindest vermuten, denn dort erfahren wir von einer echten Horrorgeschichte: Mario ist offensichtlich ein Schläger und Tierquäler gewesen und hat seinen armen Yoshi misshandelt.

In einem Interview sprechen der Entwickler Takashi Tezuka und der Grafiker Shigefumi Hino an ihrer Mitwirkung an frühen Mario-Spielen unter Shigeru Miyamoto. Laut Tezuka wollte der Mario-Schöpfer ursprünglich ein Pferd als Reittier für das berühmte Maskottchen haben und keinen Yoshi.

"Ich glaube er mag Pferde.", erklärt Tezuka. "Als wir [Super Mario Bros. 3] entwickelten, malte er ein Bild von Mario auf einem Pferd und klebte dieses Foto direkt an die Wand neben seinem Platz auf. Als ich das sah, dachte ich mir 'Ich schätze er wird wohl wollen, dass Mario irgendetwas reitet.' Und als wir Super Mario World entwickelten und auf dieses 'Dinosaurier-Land'-Konzept kamen, habe ich Hino etwas Reptilienartiges malen lassen." Hino fügte hinzu, dass er eine "große echsenartige Kreatur" malte, die ausschaute, "wie ein Krokodil". Tezuka erklärte daraufhin Folgendes:

"Viele Leute glauben, dass Mario mit seinem Finger nach vorne zeigt und "Go" sagt und Yoshi daraufhin seine Zunge ausstreckt.", so Hino. "Allerdings zeigt die [Animation] die ich gemalt habe Mario, der Yoshi auf den Kopf schlägt, woraufhin der seine Zunge aus 'Überraschung' ausfährt."

"Außerdem gibt es ein 'Bop'-Geräusch, doch wir dachten uns, dass die Leute sagen würden 'armer Yoshi', deshalb haben wir das Geräusch verändert und es wurde zu Mario, der 'Go' sagt."

Armer Yoshi :(

