Ubisoft und Focal enthüllen limitierte Assassin's Creed Origins-Kopfhörer

Ubisoft hat eine neue Partnerschaft mit dem Hifi-Produzenten Focal angekündigt, die für den französischen Publisher aufwendig gestaltete Kopfhörer im Stile des neuen Assassin's Creed-Ablegers, Assassin's Creed Origins, anfertigen werden. Wie das Studio in der offiziellen Pressemitteilung schreibt, werden einige stark limitierte Exemplare dieser Kollektion sogar mit Gold-Elementen vom französischen Juwelier Tournaire ausgestattet sein. Die sogenannten "Listen Wireless"-Kopfhörer (Kostenpunkt rund 250 Euro) werden exklusiv über den Ubisoft-Store vertrieben und sind auf 2222 Einheiten limitiert.

Das Tournaire-Modell dieser Sammlung wurde in Zusammenarbeit mit 3D-Künstlern und einem Goldschmied angefertigt, der 18-karätiges Gold in die Kopfhörer eingelassen hat. Weltweit wird es nur insgesamt zehn Stück dieser Headsets geben und wer sich ein Exemplar sichern will, muss stolze 50.000 Euro auf den Tisch legen. Außerdem hat Ubisoft eine edle Bronze-Figur von Bayeks Kopf angefertigt, die es für 12.000 Euro gibt.

„Focal und Ubisoft teilen dieselbe Hingabe in Bezug auf Exzellenz, hervorragendem Service und der Schaffung einer emotionalen Verbindung. Die limitierten Assassin's Creed Origins-Kopfhörer repräsentieren einen ersten Schritt zu einer langfristigen Zusammenarbeit.", erklärt François Tallec, Director of Licensing and Publishing bei Ubisoft EMEA in der offiziellen Pressemitteilung.