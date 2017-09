TGS: Wir schauen uns den Playstation-Stand an

Unser Team hat sich auf der diesjährigen Tokyo Game Show genauer umgesehen und dabei natürlich auch beim protzigen Playstation-Stand vorbeigeschaut. Sony hat sich dieses Jahr ordentlich ins Zeug gelegt und einen gewaltigen Bereich aufgebaut, um ihre neuen Titel ansprechend zu inszenieren. Am prominentesten platziert war Monster Hunter: World, doch auch das europäische Detroit: Become Human konnte glänzen. Call of Duty: WWII war selbstverständlich ebenfalls am Start, sowie viele PSVR-Titel dabei, obwohl die uns nicht alle überzeugen konnten.