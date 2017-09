Forza Motorsport 7 verbraucht 95,6 GB auf der Zielgeraden

Forza Motorsport 7 ist ein vielversprechender Kandidat des diesjährigen Rennspiel-Throns, denn mit dem neuesten Ableger des um Realismus bemühten Rennsimulations-Franchise bringt Entwickler Turn 10 wieder einmal aufpolierte Grafiken und etliche hundert Fahrmodelle auf die Xbox One und den PC. Wie unsere Tester soeben herausgefunden haben, haben vor allem die hübschen Texturen und aufwendig gestalteten Wagenmodelle ihren Preis, denn die digitale Version von Forza Motorsport 7 beansprucht nicht weniger als 95,6 GB eurer Festplatte - auf dem PC und auf der Xbox One (S). Vor einigen Tagen sorgte eine ähnliche Meldung auf dem PC für Aufsehen, allerdings dachten Konsolenfans da noch, dass die Entwickler die Speichermenge auf den Konsolen sicher entsprechend verringern würden. Wie wir nun wissen, ist das leider nicht der Fall. Wir wissen noch nicht, ob in dieser gigantischen Datenmenge auch die 4K-Texturen enthalten sind und Nutzer die Inhalte bloß nicht benutzen können, solange sie keine Xbox One X besitzen (oder ob das Konsolenupgrade vielleicht sogar noch mehr Speicher benötigt?). Bemerkenswert ist vielleicht auch, dass wir Zugriff auf die Ultimate Version des Spiels haben, was eventuell die Speichergröße beeinflusst.