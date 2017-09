Wird euer PC die Beta von Star Wars Battlefront II stemmen?

Die Star Wars Battlefront II-Beta startet am 6. Oktober auf PC, Playstation 4 und Xbox One, während Vorbesteller bereits ab dem 4. Oktober hineinschauen dürfen. Falls ihr auf dem PC spielen wollt solltet ihr vielleicht noch einmal checken, ob euer Computer alle Anforderungen erfüllt und ihr noch genügend Platz auf der Platte habt. DICE, Criterion und EA Motive haben nämlich einen ziemlich leistungsintensiven Titel am Start, mit dem die Studios protzen wollen. Um Battlefront II in bester Grafik zu erleben muss eure Hardware einiges draufhaben, deshalb hat EA nun die Hardware-Anforderungen für das Spiel enthüllt. Auch für Konsolenspieler lohnt sich ein Blick, beispielsweise auf die Speichermenge - die will ja schließlich auch erstmal frei gemacht werden.

Minimum

- Prozessor: AMD FX-6350 oder Intel Core i5 6600K

- Arbeitsspeicher: 8GB RAM

- Grafikkarte: AMD Radeon HD 7850 2GB, Nvidia Geforce GTX 660 2GB oder vergleichbar

- DirectX: 11.0-kompatible Grafikkarte oder vergleichbar

- Online-Verbindung: 512 Kbit/s

- Festplattenspeicher: 55GB

Empfohlen

- Prozessor: AMD FX 8350 Wraith oder Intel Core i7 6700

- Arbeitsspeicher: 16GB RAM

- Grafikkarte: AMD Radeon RX 480 4GB, Nvidia Geforce GTX 1060 3GB oder vergleichbar

- DirectX: 11.1-kompatible Grafikkarte oder vergleichbar

- Online-Verbindung: 512 Kbit/s

- Festplattenspeicher: 55GB

Werdet ihr die Star Wars Battlefront II-Beta ausprobieren oder schafft euer Rechner das Game nicht?