Das sind die Playstation Plus-Titel für den Monat Oktober

Wir machen uns mittlerweile einen kleinen Spaß daraus, die vielen Titel der monatlichen Gratis-Spiele von Microsoft und Sony miteinander zu vergleichen und einen "Gewinner" zwischen den Games with Gold und den Playstation Plus-Titeln zu ermitteln. Im kommenden Monat ist das keine wirkliche Herausforderung, denn Sony packt einen richtig dicken Kandidaten aus. Falls ihr euch das kostenlose Xbox-Line-Up anschauen wollt, klickt einfach hier, anderenfalls kommen jetzt die Gratis-Spiele für Premium-Abonnenten auf der Playstation-Familie, die ab nächstem Dienstag bereitstehen:

• Metal Gear Solid V: The Phantom Pain für Playstation 4

• Amnesia Collection für Playstation 4

• Monster Jam Battlegrounds für Playstation 3

• Hustle Kings für Playstation 3

• Hue für Playstation 4 und Playstation Vita

• Sky Force Anniversary für Playstation 4 und Playstation Vita

That's You! und RIGS Mechanized Combat League werden auch im zehnten Monat des Jahres kostenlos erhältlich sein, es gibt also wieder eine dicken Stapel toller Spiele. Oder seid ihr anderer Meinung?