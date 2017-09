Games with Gold für den Monat Oktober enthüllt

In diesem Monat spielt Microsoft wieder mit verschiedenen Genres herum, um ihre kostenlosen Spiele an möglichst viele Spielertypen zu bringen. Die Games with Gold für den Monat Oktober sind definitiv vielfältig und halten einige kleine Überraschungen für uns bereit. Einen Blick auf das Playstation Plus-Angebot bekommt ihr übrigens hier.

• Gone Home für den gesamten Monat

• The Turing Test vom 16. Oktober bis zum 15. November

• Rayman 3 HD vom 1. bis zum 15. Oktober

• Medal of Honor: Airborne vom 16. bis zum 31. Oktober

Könnt ihr einige Titel empfehlen oder ist diesmal nichts für euch dabei?