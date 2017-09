Priester zündet Sünden im neuen The Evil Within 2-Trailer an

Bethesda hat uns bereits einige Eindrücke der verschrobenen Monster und Persönlichkeiten ihrer Horrorspielfortsetzung The Evil Within 2 offenbart, doch seit gestern sind neue Details bekannt. Nach dem Fotografen und einer dreiköpfigen Frau wird es nun Zeit für einen Priester. Pater Theodore ist kein typischer Gottesvertreter, der Ungerechtigkeit mit heiligem Wasser reinigt, vielmehr scheint er das komplette Gegenteil davon anzustreben: Seine Verehrer - die Harbiger - sind bewaffnet mit Flammenwerfern und verbrennen alle Sünden mit Feuer. Die USK 18-Altersfreigabe scheint sich in diesem Titel also durchaus bemerkbar zu machen. Wie gefallen euch die verschiedenen Charaktere bisher?