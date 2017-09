Trailer zu Batman: The Enemy Within Episode 2 stellt neue Charaktere vor

Mit der zweiten Episode führt Telltale Anfang nächster Woche die zweite Serie von Batmans neuesten Abenteuern fort. Das nächste Kapitel von Batman: The Enemy Within trägt den Namen "Der Pakt" und der frisch veröffentlichte Trailer präsentiert uns die Charaktere, die uns dabei über den Weg laufen werden. Zusätzlich gibt es eine Beschreibung zur Geschichte der Episode:

"Der Tod eines Bösewichts durch die Hände eines mysteriösen Assassinen war erst der Anfang. Eine Explosion erschüttert Gotham, Batman trifft auf einen neuen Feind und begegnet einer Kraft, die vielleicht selbst den dunklen Ritter in die Knie zwingen wird. Im Deckmantel eines Millionären trifft Bruce John Does 'Freunde' und findet sich tief verstrickt in einer Handlung wieder, bei der der einzige Weg hinaus noch tiefer hineinführt. Doch zu welchem Preis?"

Batman: The Enemy Within - Der Pakt erscheint am 3. Oktober auf dem PC, der Playstation 4, Xbox One und auf Mobilgeräten.