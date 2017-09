Ataribox: Neue Fotos und Infos

Bislang wussten wir noch nicht viel über die neue Ataribox, doch in einer aktuellen Pressemitteilung hat uns der Hersteller nun weitere Details über das System verraten. Die Konsole wird von einem AMD-Chip mit der Radeon-Technologie angetrieben und nutzt ein Linux-Betriebssystem. Das Interface soll eigenen Aussagen zufolge "leicht in der Handhabung" und "nicht nur für die Benutzung der Videospielmaschine" ausgelegt sein, sondern Apps wiedergeben können, streamen und uns mit den sozialen Netzwerken verbinden. Auf Seite der unterstützten Spiele stehen offenbar "Tonnen" an Atari-Titeln bereit, die vorinstalliert auf der Konsole enthalten sind. Andere Studios dürfen ebenfalls Spiele für die Ataribox entwickeln und veröffentlichen, allerdings scheinen die Details in dieser Richtung noch nicht final ausdiskutiert worden zu sein. Realisiert werden soll diese Konsole ab diesem Herbst über die Crowdfunding-Plattform Indiegogo. Wenn alles glatt läuft, könnte die Ataribox ab 2018 für etwa 200 Euro bereitstehen. Hoffentlich bekommen wir bald genauere Infos. Habt ihr noch Platz für eine Ataribox neben euren Konsolen?