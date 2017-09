Quietschende Reifen und erste Details zu Fortune Valley im neuen Need for Speed Payback-Trailer

Electronic Arts und Ghost Games haben gestern einen neuen Trailer für Need for Speed Payback enthüllt, der neue Details über die Spielwelt und die Aufgaben, die uns im neuen Racer erwarten, bereithält. "Im korrupten Spieler-Paradies ist jede Region bis zum Rand gefüllt mit Veranstaltungen, Aktivitäten und Sammel-Sachen. Cruist durch den Glanz und den Staub von Silver Rock oder driftet die Berge von Mount Providence hoch und wieder runter. Reißt das Terrain in den dürren Badlands von Liberty Desert auf oder schneidet euch euren Weg durch die tiefen Schluchten des Silver Canyons während ihr euch in eurem eigenen Fahrt-Abenteuer verliert. Zeigt eure Fähigkeiten indem ihr berühmte Straßen-Ligen gewinnt. Findet Derelicts und [begleitet] euren Wagen vom Schrottstück zum Stock und schließlich zum Super Car oder konzentriert euch auf das Tunen und die Individualisierung eures eigenen Traumautos- für jeden ist etwas Passendes dabei, im größten Open World-Need for Speed, das es jemals gab.", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. Need for Speed Payback erscheint am 10. November für Playstation 4, Xbox One und PC.