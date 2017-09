Spelunker Party erscheint am 20. Oktober für PC und Nintendo Switch

Kurz nach dem japanischen Konsolenstart der Nintendo Switch hat Square Enix in Japan einen Titel namens Minna of Wai Wai! Spelunker veröffentlicht. Dieses Abenteuer wird nun auch in den Westen kommen, allerdings unter anderem Namen - Spelunker Party. Der Entwickler beschreibt seinen Titel Folgendermaßen:

"Der Geschichte von Spelunkette und ihren Freunden folgend werden Erkunder Abenteuer entweder solo oder mit bis zu vier Freunden im lokalen oder Online-Mehrspielermodus [zusammenspielen können] und dabei gefährlichen Fallgruben, [herabstürzenden] Geröll und boshaften Kreaturen ausweichen. Im Mehrspieler-Modus werden Spieler zusammen neue Areale erkunden dürfen und Teammitglieder wiederbeleben können. Mit über 100 spannenden Herausforderungen, können Spieler die Litho-Steine die in jeder Karte versteckt sind sammeln, um neue Items freizuspielen, Equipment freizuschalten und treue Begleitertiere individualisieren, die dem Spieler beim Erkunden der Höhle helfen."

Der Titel soll am 20. Oktober für Nintendo Switch und PC erscheinen, eine Demoversion für die Hybrid-Konsole steht ab dem 7. Oktober digital bereit. Ein Trailer gibt euch ein paar Eindrücke von Spelunker Party.