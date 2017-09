Launch-Trailer von Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowsers Schergen gelandet

Nintendo hat einen neuen Trailer für die bevorstehende Veröffentlichung von Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowsers Schergen mit uns geteilt, in dem wir noch einmal an den baldigen Release des Nintendo 3DS-Spiels nächste Woche erinnert werden. Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowsers Schergen ist das Remake von Mario & Luigi: Superstar Saga, einem Game Boy Advance-Titel aus dem Jahre 2003. Die Mario & Luigi-Serie verließ damals die klassischen Jump'n'Run-Pfade und konzentrierte sich stattdessen auf eine rundenbasierte Kampfkomponente. Das Original hat damals exzellente Rezeption erfahren und wird sich zweifellos auch auf dem 3DS-Modell gut schlagen - zumindest sieht es in dem neuen Video danach aus. Habt ihr den Titel auf dem Schirm oder könnt ihr euch für Klempner-RPGs nicht begeistern?