Elex ist 1,5 Mal größer als Gothic 3

Piranha Bytes macht nun schon seit über einer Dekade Rollenspiele und mit der Gothic-Serie konnte sich das Studio besonders hierzulande ein namhaftes Erbe schaffen. Nach Risen wird es nun Zeit für ein neues Szenario, eines das die Entwickler selbst als "Science Fantasy" bezeichnen. Auf der Gamescom haben wir mit den Story- und Quest-Designern Amadeus Weidmann und Harald Iken gesprochen, die uns mehr über Elex erzählten.

"Wir machen Rollenspiele nun schon seit einer langen Zeit, doch diesmal wollten wir Dinge vermischen und endlich mal wieder etwas Besonderes machen, etwas Einzigartiges." so Amadeus Weidmann. "Wir wollten etwas Eigenes machen. Deshalb kamen wir auf diesen Mix aus postapokalyptischer Science-Fantasy, warfen alles in einen Topf und gaben ihm ein neues Setting und ein neues Zuhause."

Unser Gespräch berührte im weiteren Verlauf noch die Größe der Spielwelt, die laut Piranha Bytes "1,5 Mal so groß wie Gothic 3 ist", was bis dato das größte Abenteuer der Essener ist. Iken erklärte uns daraufhin: "Es wird keine Ladezeiten geben. Wir haben Wälder, eine Wüste, eine vulkanische Landschaft und eine Eis-[Region] - viele Schauplätze zum Erkunden also. Das benötigt natürlich Zeit, wenn ihr [alles sehen] wollt. Vielleicht solltet ihr euch einen Monat lang [von der Arbeit freistellen lassen], dann habt ihr genügend Zeit zum Spielen... (lacht)" Elex erscheint am 17. Oktober für PC, PS4 und Xbox One.