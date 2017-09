Sonic Forces jagt ein Casino in die Luft

Nachdem wir kürzlich erfahren haben, dass Shadow the Hedgehog ein kostenloses Add-On im neuen Actionspiel Sonic Forces wird, gab es diese Woche frisches Gameplay von dem Titel zu sehen. Der blaue Igel springt im Video durch das exklusive Level Classic Sonic: Casino Forest - ein Gebiet, das offensichtlich von der unvergesslichen Casino Night-Zone in Sonic the Hedgehog 2 (1992 für Segas Mega Drive erschienen) inspiriert wurde. Unter dem Video seht ihr noch einige frische Aufnahmen des Titels. Sonic Forces erscheint am 7. November für Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.