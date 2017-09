Gerücht: GTA V für Nintendo Switch in Planung?

Nachdem in letzter Zeit viele hochkalibrige Actionspiele wie L.A. Noire, Doom und Wolfenstein II: The New Colossus für die Nintendo Switch angekündigt wurden, könnte die neue Hybrid-Konsole womöglich einen weiteren Referenztitel bekommen. Das erfolgreichste Spiel der Welt, GTA V, wurde auf Neogaf kürzlich heiß diskutiert. Der Community-Insider "Vern" - geachtet für seine Ernsthaftigkeit und das Teilen exklusiver Informationen etwa über die Ankunft von L.A. Noire auf der Switch (natürlich noch bevor die offiziellen Meldungen an den Start gingen), hat diese Möglichkeit validiert. Diese Meldung ist letztlich nicht mehr als ein Gerücht, allerdings würde die Portierung aus unserer Sicht durchaus Sinn ergeben. Leistungstechnisch liegt die Switch über der Perfomance der Xbox 360, auf der das Spiel ja schließlich ebenfalls läuft. Sollte sich Rockstar also dazu entscheiden tiefer in die Switch-Materie einzusteigen, wäre die Hausmarke des Studios doch sicher einen Versuch wert, oder was denkt ihr? Habt ihr Bock mit Trevor, Michael und Franklin auf der Nintendo Switch abzuhängen?