Kontroverses DLC zu Mittelerde: Schatten des Krieges nun kostenlos

Vor einigen Wochen erntete Monolith böse Blicke als das Studio ankündigte, dass sie den verstorbenen Producer Michael Forgey mit Hilfe einer bezahlten Erweiterung in Mittelerde: Schatten des Krieges verewigen wollten. Die Idee klang im ersten Moment sehr schön, doch schon bald bemerkten die Leute, dass die Gelder in 46 amerikanischen Bundesstaaten als Spende dienen sollten. Undeutliche Worte der Entwickler auf ihren Social Media-Kanälen verschlimmerten die Situation noch einmal, sodass das Studio ihren Fehler anerkannte und mittlerweile die Aktion wiedergutmachen wollen.

In einem Statement erkennt Monolith Studios an, dass es ein Fehler war, die Einnahmen des DLC-Charakters Forthog Orkschlächter mit einer Spendenaktion zu verbinden. Wie der Entwickler weiter unten schrieb, werde die Erweiterung als kostenloser Inhalt verfügbar sein. Falls ihr trotzdem an Michael Forgeys Familie spenden möchtet, könnt ihr dies hier tun. Spieler die sich die Erweiterung bereits gekauft haben, bekommen selbstverständlich ihr Geld zurück. Was haltet ihr von der Original-Idee hinter der Aktion?