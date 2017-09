Da die zweite Episode von Batman: The Enemy Within nicht vor nächster Woche erscheinen wird, haben wir entschieden heute Ruiner von Devolver Digital zu spielen, das gerade für PC, PS4 und Xbox One erschienen ist. Die brutale Cyberpunk-Action ist bestimmt genau richtig, um Dori von seinem Tokio-Jetlag zu heilen.

Schaut euch Ruiner um 16:00 Uhr auf unserer Gamereactor Live Page an.