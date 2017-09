Tokyo Game Show 2017 verzeichnet 254.311 Besucher

Der Organisator der Tokyo Game Show - CESA - hat die offiziellen Besucherstatistiken für die diesjährige TGS-Messe in der Makuhari-Messehalle außerhalb Tokyos bekanntgegeben. Insgesamt 254.311 Besucher haben in den vier Tagen das Mediengroßevent in Japan aufgesucht. Dabei ist zu bemerken, dass die ersten beiden Tage der Fachpresse und Handelsvertretern vorbehalten waren. Wie auch bei uns in Köln war Samstag der meistbesuchte Tag der Messe und hat weit mehr als 100.000 Menschen angezogen. 2016 hat die Tokyo Game Show 271.224 Menschen gezählt, 2015 waren es noch 268.446 Besucher. Esports und Virtual Reality waren die größten Themen der diesjährigen Messe, angeführt wurde beides unter dem Slogan "Reality Unlocked". Die Tokyo Game Show 2018 wird vom 20. bis zum 23. September 2018 in der Makuhari-Messe abgehalten.