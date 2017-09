Razer arbeitet an eigener Handheld-Umsetzung

Die Nintendo Switch ist ein einschlägiger Erfolg für den japanischen Hardware-Hersteller, Grund dafür ist mitunter die alleinige Beherrschung des Markts, da Sonys Playstation Vita bereits seit einiger Zeit keine offizielle Unterstützung mehr erhält. Doch ein Konkurrent möchte das nun offenbar ändern und seinen Anteil am Handheld-Markt für sich beanspruchen - die Rede ist von Razer. Vor kurzem sprach der CEO der Firma, Min-Liang Tang mit CNBC und bestätigte dabei ein Gerücht, welches schon seit einiger Zeit im Umlauf war: Razer arbeitet an seiner eigenen Handheld-Umsetzung.

"Eines der heißesten Gerüchte über Razer ist, dass wir an einem neuen mobilen Gerät arbeiten. Ich kann bestätigen, dass wir an einem mobilen Gerät spezifisch auf Gamer und Unterhaltung gerichtet arbeiten. Wir hoffen, dass es... bis Ende des Jahres erscheint.", erklärte Tan. Noch ist unklar, um was für ein Gerät es sich genau handelt. Doch bis zum Ende des Jahres werden wir mehr darüber erfahren.