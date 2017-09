Einzelspieler von Friday the 13th: The Game wird keine Story haben

Während die Kickstarter-Kampagne für Friday the 13th: The Game ein großer Erfolg war und die Spieler großes Interesse an dem Multiplayer-Titel gezeigt haben, sind die Entwickler unter Beschuss geraten, weil es doch einige technische Probleme gibt und der versprochene Einzelspieler-Modus für das Spiel fehlt, der eigentlich schon im Sommer erscheinen sollte.

Die Einzelspielerkampagne wurde verschoben und vielleicht wird sie auch nicht ganz so, wie es die Fans erwarten. Gun Media haben über ihre Website angekündigt, dass der Singleplayer "Challenges" genannt wird und keine Story oder Kampagnen-Struktur haben wird. Stattdessen gibt es ein von Hitman inspiriertes Set von Herausforderungen in wir solo antreten können.

Seid ihr von enttäuscht, dass es keinen echten Einzelspieler-Modus geben wird?