Zweites Kapitel zu Es erscheint in zwei Jahren

Es ist sehr schwer den Erfolg der Neuverfilmung von Stephen Kings Es zu bestreiten. Seit Anfang des Monats läuft der Film nun bereits in Amerika und hat sich seitdem mit Einnahmen von rund 400 Millionen Euro zum umsatzstärksten Horrorfilm aller Zeiten entwickelt. Wir wussten schon im Voraus, dass der Rest von Stephen Kings Roman in eine Fortsetzung umgewandelt werden wird, doch nun haben wir auch ein Veröffentlichungsdatum. Warner Bros. und New Line Cinema bestätigten gestern, dass das zweite Kapitel am 6. September 2019 in den Kinos anlaufen wird. Zwei Jahre müssen wir also darauf warten, bevor wir die Erwachsenen-Version der Kinder im Film zu sehen bekommen. Wie gefällt euch die neue Adaption des Romans?