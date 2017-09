Streik der Synchronsprecher kommt zu einem Ende

Seit fast einem Jahr kämpft die Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists, kurz SAG-AFTRA - für die Rechte von Synchronsprechern in der Videospielindustrie und für eine bessere Bezahlung. Dabei richtete sich die Operation vor allem an elf spezifische Firmen und setzte sich für eine robuste Lösung hinsichtlich Bonuszahlungen für Synchronsprecher ein, damit diese entsprechend vergütet werden, sollten zusätzliche Leistungen anfallen. Der Vorschlag wurde ursprünglich von dem Großteil der Firmen abgelehnt, weshalb der Streik begann.

Über ihre offizielle Webseite kündigte SAG-AFTRA nun jedoch an, dass der Streik beendet sei, nachdem die Parteien zu einer vorläufigen Einigung gekommen sind. Im Zuge der Einigung sollen besagte zusätzliche Zahlungen implementiert werden. Das Bonus-System basiert auf die Sitzungsanzahl, die ein Sprecher gearbeitet hat, angefangen mit 75 Dollar für die erste, 2.100 Dollar nach Beendigung der zehnten Sitzung. Laut Vereinbarung muss der Bonus noch vor oder zum Release des Spiels ausgezahlt werden.

"Das ist ein bedeutender Fortschritt in diesem kritischen Bereich der Industrie. Wir haben uns eine Reihe von Einnahmen gesichert, mitunter zum aller ersten Mal eine Struktur für sekundäre Einnahmen, eines der Hauptanliegen unserer Mitglieder. Die Tapferkeit unserer Mitglieder und ihre Standhaftigkeit über diese vielen Monate ist bewundernswert und ich ziehe meinen Hut vor ihnen. Zusammen sind wir immer stärker." erklärte SAG-AFTRA-Präsident Gabrielle Carteris.