Attack on Titan 2 erscheint im Westen

Omega Force hat mit der ersten Umsetzung des beliebten Mangas Attack on Titan hierzulande sicher nicht ins Schwarze getroffen, der Bekanntheit der Originalvorlage damit aber sicher auch nicht gerade geschadet. Die Musou-Adaption hatte sogar einige interessante Neuerungen am Start, wie die spezielle Fortbewegung mittels 3D-Manöver-Apparat, der uns wie Spider-Man durch die Umgebung hat schwingen lassen. Die positive Rezeption und das Interesse der Fans hat sogar nun dazu geführt, dass der Entwickler die Fortsetzung auch für den europäischen Markt ankündigte. Während der Tokyo Game Show gab Koei Tecmo bekannt, dass Attack on Titan 2 auch für das westliche Publikum erscheine, nannte aber keinen genauen Termin. 2018 ist vorgemerkt, bedient werden sollen PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Der ursprüngliche Veröffentlichungsplan sagte lediglich aus, dass Attack on Titan 2 2018 in Japan vertrieben wird, doch glücklicherweise wurde diese Strategie nun auch auf Europa ausgeweitet.