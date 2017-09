RPG Golf Story bekommt Termin für Switch-Veröffentlichung

In klassischen Rollenspielen werden Drachen vermöbelt und das Mädchen gerettet, aber in Golf Story erleben wir die klassische Rollenspielformel aus der Sicht eines Golfers. Es geht zum Teil um Rollenspiel, aber auch um ein Arcade Golf Spiel und das hat jetzt einen Erscheinungstermin für die Switch erhalten. Entwickler Sidebar Games hat soeben angekündigt, dass ihr Spiel am 28. September erscheint und 15.- EUR kosten wird.

Unten könnt ihr euch den passenden Trailer dazu ansehen.