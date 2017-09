X-Com Erfinder sollte an Mario + Rabbids mitarbeiten

Mario + Rabbids Kingdom Battle ist ein großer Erfolg für Ubisoft und Nintendo und es füllt die Lücke bis Super Mario Odyssey die Switch übernimmt.

Das Spiel ist ein seltsamer Mix aus von XCom inspirierten, rundenbasierten Kämpfen und dem Mario Universum und der ursprüngliche Erfinder von X-Com wurde sogar gebeten an dem Spiel mitzuarbeiten.

Julian Gollop - der Erfinder von X-Com - hat gegenüber PCGamesN erklärt, dass er fast zugesagt hätte. Er wurde vor drei Jahren von Director David Soliani angerufen, konnte aber nicht genau sagen worum es sich bei dem Spiel genau handeln würde und kurze Zeit später verliess Gollop Ubisoft.

"Ich wusste damals nicht, dass jenes Projekt Mario + Rabbids war, er durfte das nicht sagen. Wenn ich noch bei Ubisoft gewesen wäre, hätte ich vermutlich an dem Spiel mitgearbeitet."

