Just Cause-Team sucht Entwickler für ''Next-Gen-Plattform-Projekte''

Die aktuelle Konsolengeneration steht in der Blüte ihrer Zeit und obwohl die Playstation 4 mit der PS4 Pro bereits ein wahrnehmbares Upgrade erhalten hat (und mit der Xbox One X auch im Hause Microsoft endlich wieder Dauerbetrieb angesagt ist) bekommen einige Spieler bereits das Gefühl, dass sich die heutigen Konsolen schon dem Ende ihres Lebenszyklusses nähern. Vielleicht ist das mehr als ein Hirngespinst? Der Neogaf-Nutzer Nirolak hat zumindest erste Anhaltspunkte dafür gefunden, und zwar in einem Job-Angebot vom Just Cause-Entwicklerteam Avalanche Studios. Die suchen nämlich nach talentierten Köpfen, für ein Projekt auf einer "Next-Gen-Plattform". Wahrscheinlich richtet sich diese Ausschreibung explizit an die Xbox One X, oder wissen die Schweden mehr als wir?