Heute erscheinen eine neue Arena und Klamotten für Street Fighter V

In diesem Jahr sind so viele tolle Kampfspiele erschienen, dass man jene, die schon ein wenig länger auf dem Markt sind, schnell vergessen hat. Das will Capcom heute mit neuen Inhalten für Street Fighter V verhindern.

Wir bereit ist dafür zu zahlen, kann jetzt aus 14 neuen Skins auswählen. Mit echtem oder Kampf-Geld könnt ihr als Cammy, Ed und Menat in Schul-Uniformen kämpfen. Birdie, Dhalsim, F.A.N.G., M.Bison und Urien stecken in Halloween-Kostümen oder anderen verrückten Klamotten. Es gibt sogar ein nostalgisches Kostüm für Urien, dass auf Gill aus Street Fighter III basiert.

Und wo wir gerade von älteren Street Fighter Spielen sprechen: Es wird auch eine "neue" Arena geben - die englische Landhaus-Arena aus Street Fighter II - komplett mit klassischer Hintergrundmusik.