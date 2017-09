Pete Hines: Bethesda wird weiterhin Dinge anders machen

Bethesda ist vor kurzem für ihre Initiative mit dem Creation Club vielerorts hart unter Beschuss genommen worden und hat damit die Debatte um das ursprüngliche Geschäftsmodell von bezahlbaren Mods neu entfacht. Viele Spieler werfen dem Unternehmen Geldgier vor, doch laut Bethesda-Vizepräsident Pete Hines geht es darum wirklich nur um die Kreativität und den Versuch, etwas Neues auszuprobieren. In einem aktuellen Interview mit Venturebeat sprach Hines darüber, dass sein Unternehmen außerhalb vorgegebener Muster denke:

"Wir versuchen Kram und machen manchmal sogar Dinge, die andere Leute nicht machen würden. Noch nicht allzu lange her - okay, vielleicht ist das schon ganz schön her - ich erinnere mich noch an die Arbeiten von Morrowind für die Xbox. Da haben mich viele Leute wiederholt angesprochen und meinten, dass 'diese Art von Spiel niemals auf der Xbox funktionieren wird. Das ist nichts, was Konsolenspieler gewohnt sind. Sie wollen keine Spiele mit so vielen Entscheidungen. Sie mögen simplere Dinge, Actionspiele. Sie werden sich da nicht reinfinden.'"

"[Neue Ideen] auszuprobieren und nicht davor zurückzuschrecken, mit den [Konventionen] zu brechen, von denen jeder andere ein Teil ist, ist - glaube ich zumindest - ein Teil von Bethesda. [...] Offensichtlich wurden wir nicht deshalb bekannt, weil wir [herumexperimentiert haben], aber wir haben schlaue Einsätze gehabt und die Dinge getan, die wir spannend fanden und von denen wir glaubten, dass andere Leute das ebenfalls [so sehen]."

Das, so sieht das Hines jedenfalls, lässt sich auch in der aktuellen Strategie des Unternehmens erkennen, die Nintendo Switch mit ihren starken Line-Up zu unterstützen. Mögt ihr die Art und Weise, wie Bethesda denkt?