Supersampling der Xbox One X soll vorgeführt werden

Die Xbox One X wird ein wichtiges Upgrade für alle 4K TV-Besitzer, aber viele Interessenten besitzen zur Zeit noch keinen derartigen Fernseher. Microsoft will daher auch die Spielerfahrung in 1080p verbessern und das geschieht in erster Linie durch eine Technologie, die Supersampling genannt wird.

Dadurch sollen die Spiele die auf der Xbox One X gespielt werden einen graphischen Vorteil erhalten, auch wenn sie auf einem normalen HD-Bildschirm laufen. Die Technologie wurde bisher noch nicht ausgiebig vorgeführt, aber Microsoft will das bis zur Veröffentlichung im November noch nachholen.

Kürzlich hat Aaron Greenberg via Twitter bestätigt, dass es vor dem Konsolen-Start noch eine Demonstration der Technik geben wird - es fehlt also nur noch ein Termin für die Präsentation.