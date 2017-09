Fate of the Furious taucht in Forza Motorsport 7 auf

Die Forza Serie hat sich schon früher mit der Fast & The Furious Reihe zusammengetan. Sowohl in Forza Motorsport 6, als auch in Forza Horizon 2 gibt es die Option mit Karren aus den populären Filmen loszurasen und in Forza Motorsport 7 wird das auch wieder so sein.

Turn 10 hat angekündigt, dass die Deluxe und die Ultimate Edition des Spiels das The Fate of the Furious Car Pack enthalten werden. Das besteht - wie der Name schon andeutet - aus Fahrzeugen des neusten Films, die dann sofort in der Garage bereitstehen werden. Es handelt sich dabei um folgende zehn Wagen:

• 1966 Chevrolet Corvette

• 1968 Dodge Charger

• 1971 Plymouth GTX

• 1951 Chevrolet Fleetline Special

• 2013 Subaru BRZ

• 2014 Local Motors Rally Fighter

• 2015 Jaguar F-TYPE R Coupe

• 2015 Mercedes-AMG GT S

• 2016 Subaru WRX STI

• 2018 Dodge Demon

Wenn ihr kein Interesse an den Spezial-Editionen haben solltet, könnt ihr das Paket ab dem 3. Oktober auch einzeln erwerben.