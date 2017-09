WWE 2K18 erscheint ebenfalls auf dem PC

2K Sports überraschte uns damit, dass wir bei der Ankündigung von WWE 2K18 nichts über eine PC-Version erfahren haben. Die vergangenen drei Ableger erhielten alle einen PC-Release, was hatte sich also geändert? Wie es scheint gar nichts, denn auch WWE 2K18 wird für den PC veröffentlicht werden. Entwicklerstudio Visual Concepts verkündete gestern, dass WWE 2K18 zusammen mit den anderen Versionen am 17. Oktober auf dem PC erscheinen wird. Um den Schock zu verarbeiten, bekamen wir gleich einige neue Screenshots hinterher. Habt ihr darauf gewartet oder sind Wrestling-Spiele eher für die Konsole geeignet?