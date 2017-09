Schaut euch Uncharted: The Lost Legacy als vierstündigen Film an

Möchtet ihr bei Uncharted auf dem Laufenden bleiben, habt jedoch keine Zeit, um euch acht Stunden lang selbst durch das Spiel zu kämpfen? Keine Sorge, der Youtuber Andy Gilleand hat ein fantastisches Video zusammengeschnitten, das uns Uncharted: The Lost Legacy als Film erleben lässt. Der Regisseur äußert sich Folgendermaßen:

"Es ist die Geschichte von Uncharted: The Lost Legacy, als Film zusammengeschnitten. Chloe Frazer und Nadine Ross kommen zusammen, um in Indien nach dem Stoßzahn von Ganesha zu suchen. Die Geschichte von Nathan Drake mag vorbei sein, doch in der Welt von Uncharted gibt es noch einiges an Schätzen zu entdecken. Der Film wurde in 4K auf einer PS4 Pro aufgenommen. Falls ihr mit meiner Arbeit noch nicht bekannt seid, mein Ziel ist es die Geschichte des Spiels für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen und ein neues Erlebnis für diejenigen zu erschaffen, die das Spiel bereits gespielt haben, indem ich die Geschichte in ein Spielfilm-Format schneide. Es ist keine Aneinanderreihung von Filmsequenzen und es ist kein "Lets Play" oder Walkthrough. Es ist ein Film.

Ich beinhalte meistens sämtliche Zwischensequenzen und versuche die Anzahl von Gameplay-Ausschnitten nur so weit zu verwenden, wie es für die Erzählung der Geschichte notwendig ist. Die Idee ist es, dass die Geschichte von jeden verstanden und genossen werden kann, egal ob man das Spiel gespielt hat oder nicht. Das bedeutet dass ich sichergehen muss, dass meine Schnitte kein Loch in die Geschichte reißen oder die Entwicklung der Charakter stören. Außerdem übernehme ich die Verantwortung, die Action während des Spielens zu steuern, egal ob das dadurch geschieht, dass ich sichergehe langsam zu sein, um einen Ausblick einzufangen, ich aufpasse, dass mein Charakter auf dem Weg bleibt und ich keine dummen Fehler mache oder sterbe, oder mir die Arbeit mache die Kamera zu kontrollieren, um so gut es geht einen filmischen Effekt zu erhalten. Das erfordert oftmals Übung im Voraus und mehrere Aufnahmen der selben Szene, um die besten Resultate zu erzielen.

Einen weiteren Schritt, den ich mache, damit sich der Film tatsächlich wie ein Film und nicht wie ein Spiel anfühlt, ist sämtliche Dinge die auf dem Bildschirm erscheinen auszublenden, denn das macht es ziemlich eindeutig, dass du dir ein Spiel anschaust. Das kann die Blickfeldanzeige, ein Fadenkreuz, eine Eingabeaufforderung oder Kapitelnamen sein, ich versuche immer so viel wie möglich zu entfernen. Zum Glück hat uns Naughty Dog mit einem Modus ohne Blickfeldanzeige ausgestattet, das übernimmt die meiste Arbeit für mich im Spiel, auch wenn ich noch Dinge wie die Kapitelnamen oder gekennzeichnete Gegner ausblenden muss. In einigen meiner anderen Projekte habe ich mir die Arbeit gemacht hunderte Aufnahmen zu machen, um die Elemente der Blickfeldanzeige zu entfernen. Ich bin Naughty Dog wirklich sehr dankbar für diese Option. Mein nächstes Projekt wird Assassins Creed Origins sein, dass ich ebenfalls in 4K aufnehme, danach dann Mittelerde: Schatten des Krieges. Den Film in 4K zu produzieren hat mir einige Herausforderungen gestellt, da die Aufnahmen sehr groß waren (326GB insgesamt), um die hohe Qualität beim Editieren beizubehalten. Dafür brauchte ich zwischenzeitlich eine niedrigere Qualität mit der ich das Ganze bearbeitete, dann musste ich es später ersetzen. Zu lernen wie ich diesen ganzen Prozess durchführe, hat mich einige Zeit gekostet, genauso wie die Frage, mit welchen Einstellungen ich am besten Aufnehmen kann.

Durch den kurzen Fertigungsprozess des Films verlief die Produktion des [Projekts] relativ schnell und diese Verbesserungen in meinem Workflow werden sich als sehr nützlich erweisen, für die kommenden Filme. Nach [Mittelerde:] Schatten des Krieges kann ich noch nicht sagen, woran ich arbeiten werde. Horizon: Zero Dawn steht noch immer auf meiner Liste, genauso wie Batman: The Enemy Within. Es erscheinen noch mehr Spiele nächstes Jahr, die ein großes Potential dazu haben, ebenfalls als Filme verarbeitet zu werden, doch das bestimme ich wie immer erst nachdem ich die Spiele angespielt habe."