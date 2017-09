Das Zelda-Universum kommt zu Monster Hunter Stories

Schon in der Vergangenheit war Nintendo dazu bereit, das The Legend of Zelda-Universum in andere 3DS- und Switch-Spiele einzufügen, so nun auch in Monster Hunter Stories. Wie das japanische Unternehmen ankündigte, werde die zuvor Japan-exklusive The Legend of Zelda-Erweiterung für Monster Hunter Stories noch diesen Donnerstag bei uns in Europa erscheinen. Das bedeutet, dass wir die Gelegenheit bekommen, als Link zu kämpfen, das Master-Schwert zu benutzen, in Kämpfen auf Epona zu reiten und zu sehen bekommen, wie Navirou mit Majoras Maske aussieht. Die Erweiterung ist kostenlos, ein Download lohnt sich also auf alle Fälle. Was euch sonst noch so mit der Erweiterung erwartet könnt ihr euch im eingebetteten Trailer unten anschauen. Wenn ihr erfahren wollt, ob sich das Spiel für euch lohnt, dann werft einfach einen Blick in unsere Kritik. Gibt es noch andere Spiele, die ihr gerne in Verbindung mit The Legend of Zelda sehen würdet?