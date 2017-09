Suda51 an Fortsetzung für Killer is Dead interessiert

Auf der Tokyo Game Show konnten wir vergangene Woche in Japan einige der interessantesten Videospielentwicklern unserer Zeit treffen und haben dort unter anderem auch mit Suda51 gesprochen. Natürlich ging es in unserem kurzen Gespräch um die Neuankündigung des No More Heroes-Franchise, Travis Strikes Again: No More Heroes, doch wir haben den Entwickler auch ein bisschen plaudern lassen. Dadurch kam der kreative Kopf plötzlich auf seine alten Spiele zu sprechen, wie Lollipop Chainsaw, Killer is Dead und Killer 7, die er gerne noch einmal besuchen würde:

"Es wäre relativ schwierig für viele dieser Titel.", erklärte uns Gochi "Suda51" Suda im Interview. "Vor allem weil wir als Grasshopper einfach nicht die Rechte für einige dieser IPs besitzen und es nicht wirklich unsere Entscheidung ist, ob man diese Titel zurückbringt. Aber es gibt definitiv einige Spiele, zu denen wir zurückkehren könnten, zum Beispiel Killer is Dead. Das ist etwas, worüber ich schon eine Weile nachdenke. Falls möglich würde ich eine Fortsetzung dafür machen. Obwohl natürlich nichts konkret ist, ist das etwas, worüber ich schon mal nachgedacht habe. Und hoffentlich werde ich darüber mehr in der Zukunft erzählen können." Zuerst muss Suda-San natürlich seine Arbeit an Travis Strikes Again: No More Heroes für die Nintendo Switch beenden, das nächstes Jahr erscheinen soll.