Junges Mädchen bekommt ihren Game Boy nicht zum Laufen

Die Generation "Touch" macht ihre ersten Erfahrungen mit den modernen Technikgeräten von Apple und Samsung und adaptiert diese Informationen natürlich auch auf andere Gadgets. Dass altes Zeug wie der wunderbare Game Boy Color früher ohne Touchscreen funktionierte, scheint ein junges Mädchen in einem herzerweichenden Instagram-Video noch nicht ganz zu verstehen. Das Auslaufmodell reagiert trotz ihrer vehementen Bemühungen einfach nicht. Chris Cohoon, der Vater des kleinen Kindes, schrieb unter dem Video: Schaut euch an, was ihr gemacht habt, Apple!"