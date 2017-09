Neue Screenshots von The Evil Within 2

Resident Evil-Schöpfer Shinji Mikami hat 2015 den schrecklich-schönen Horror-Schocker The Evil Within veröffentlicht und in knapp drei Wochen wird auch schon Tango Gameworks Fortsetzung bei uns landen. Um dieses Ereignis zu feiern hat Bethesda auf der Tokyo Game Show 2017 einige frische Screenshots veröffentlicht, auf denen wir neue Charaktere sehen. Mehr Infos zum Spiel erfahrt ihr in unserer aktuellen Vorschau. Freut ihr euch auf The Evil Within 2?