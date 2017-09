Nioh Complete Edition erscheint im November

Koei Tecmo und Team Ninja haben Anfang Februar mit dem schnittigen Nioh eine der spannendsten Erfahrung im Genre der Action-Adventures in den letzten Jahren geschaffen und den Titel seitdem mit drei interessanten Add Ons ausgestattet. Falls ihr das bisher übersehen habt, haben die beiden Studios nun gute Nachrichten für euch, denn Anfang November erscheint das Samurai-Souls in einer Complete Edition. Leider ist diese Fassung bislang nur für Japan bestätigt worden, doch wir rechnen fest damit, dass auch Europäer in den Genuss der vollständigen Spielerfahrung kommen werden - hierzulande hat sich das Spiel nämlich ebenfalls sehr gut verkauft. Die Complete Edition von Nioh enthält das Hautpspiel und die drei Erweiterungen Drache des Nordens, Unbeugsame Ehre und Bloodshed. Letzteres hat übrigens einen neuen (japanischen) Trailer bekommen, der uns einen interessanten Feind vorstellt. Werdet ihr euch Nioh jetzt endlich ansehen? Wenn ihr mehr gute Gründe zum Spielen sucht, schaut doch mal in unserer Kritik vorbei.

Quelle: Polygon