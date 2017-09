Switch-Fassung von Doom läuft bei 720p

Wir haben schon einige Titel gesehen, die in den verschiedenen Spielmodi der Nintendo Switch unterschiedlich hoch aufgelöst werden. Das ist bei der Switch-Version von Doom übrigens nicht der Fall, wie Entwickler id Software Rolling Stone kürzlich erklärte. Doom wird im Handheld-Modus und angedockt bei 720p laufen und jeweils 30 Frames darstellen. Im Vergleich zur Performance auf der Playstation 4 und der Xbox One ist das ein Performance-Schnitt von nur 50 Prozent für das Spiel aus dem letzten Jahr. Diese technische Restriktion ist auch einer der Gründe, wieso sich das Studio dazu entschied, den Mehrspieler-Part des Titels als separaten Download anzubieten. Die Kampagne und der Arcade-Modus passen zusammen gerade so auf die 16 GB große Cartridge, wer Doom online spielen will, muss noch 9 GB über das Internet herunterladen. Bethesdas PR-Crew sagte dem Rolling Stones-Magazin dazu Folgendes:

"Das Spiel und die Rendering-Technologie von Doom unterliegen extremen Skalierungen. Wir entschieden uns für herausstechende Grafiken und soliden 30 Frames für Doom auf der Switch und indem wir die konsistenten 30 FPS halten, bleibt die Erfahrung flüssig und reibungslos. Wir sind sehr gespannt auf das Feedback, denn Doom auf der Switch ist eines der am besten aussehendsten und [flüssigsten] Spiele auf der Switch."