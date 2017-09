Playdeads Inside kommt für zu Nintendo Switch

Im letzten Jahr hat der Limbo-Entwickler Playdead das fantastische Inside für PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht und viele Spieler damit mächtig beeindruckt. Der Titel wurde schnell zu einem Kandidaten für das Spiel des Jahres und entsprechend freuten wir uns über die neueste Ankündigung des Studios. Das Branchenmagazin Famitsu hat herausgefunden, dass der düstere Plattformer auf die Nintendo Switch portiert wird. Das dänische Entwicklerstudio will aktuell noch nicht enthüllen, wann diese Spielversion veröffentlicht wird, also können wir dahingehend auch nur raten. Was haltet ihr von Inside und glaubt ihr, dass der Titel ein Must-Buy auf der Switch ist?