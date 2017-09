Entwickler trollen Bluehol nach Anspruch auf Battle Royale-Genre

Ende letzter Woche gab es interessante Nachrichten vom PUBG-Entwickler Bluehole Studio, die sich nun Epic Games' neuen Fortnite-Spielmodus Battle Royale ansieht, um etwaige Gemeinsamkeiten und Unterschiede festzustellen. Der Playerunknown's Battlegrounds-Entwickler glaubt Epic habe die Spielidee von PUBG geklaut und scheint nun rechtliche Schritte gegen das Studio einleiten zu wollen. Brendan Greene muss sich jetzt die Frage gefallen lassen, ob das "Battle Royale-Genre" seine Erfindung ist, oder ob er nur derjenige, der es salonfähig machte. Auf den sozialen Netzwerken hagelt es deshalb Häme und Spott für Bluehole. Devolver Digital etwa hat einerseits einen Battle Royale-Modus für ihr saucooles Adventure Night in the Woods angekündigt und vorsichtshalber die gleiche Idee für den Tauben-Dating-Sim Hatoful Boyfriend gestrichen. Auch der brutale Pixelbrawler Hotline Miami fürchtet die negative PR und zieht sich aus dem Battle Royale-Genre vorerst zurück, bis die Streitigkeiten zwischen Epic und Bluehole geklärt sind. Sieht ganz danach aus, als würden wir in Zukunft viele sinnvolle Battle Royale-Spiele bekommen. Ist natürlich alles nur Spaß, denn dahinter steckt eine ernstzunehmende Anschuldigung und eine Menge Geld.