Unsere TGS-Crew teilt ihre Japan-Eindrücke: Tag #2

Unsere Tokyo Game Show-Reporter Andreas, Dóri (das ist der Mann hinter der Kamera) und Mathias teilen ihre Eindrücke vom zweiten Tag in der Makuhari-Messehalle unweit von Tokyo. Sie haben einen "Donald Trump Simulator" angespielt, konnten in Dynasty Warriors 9 hineinschnuppern, Skyrim in VR erleben und haben Swery getroffen. Mehr von diesem Wahnsinn gibt es im Video: