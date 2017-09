Heute im GR-Livestream: Ghost Recon: Wildlands' PvP-Beta

Es ist Freitag und das Wochenende steht vor der Tür. Für uns hier bei Gamereactor bedeutet das, dass wir uns die virtuellen Waffen umschnallen und wieder gepflegt ballern gehen. Ghost Recon: Wildlands war Anfang des Jahres ein massiver Erfolg und ist bislang einer der größten Titel von 2017. Entwickler Ubisoft hat ihre Vision von Bolivien jedoch noch nicht endgültig ausgelebt und gewährt dem tollen Koop-Spaß bald einen neuen Spielmodus, der die Beliebtheit des Titels wieder sicher wieder auf die Sprünge helfen dürfte. Es gab zwar schon die ein oder andere Erweiterung für das Spiel, doch noch nichts, was den Spielfluss von Ubisofts Action-Shooter so sehr auf den Kopf stellt, wie das kommende PvP-Update. Ab heute stehen die öffentlichen Testserver für den PVP-Spaß bereit und wir haben damit endlich wieder einen Grund, in Ghost Recon: Wildlands einzusteigen. Mike wird ab 16:00 Uhr loslegen, macht doch direkt mit?