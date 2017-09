Ni no Kuni II: Stärke von Evan entspricht dem des Königreichs

Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs wird im Januar nächsten Jahres für PC und Playstation 4 erscheinen und wir konnten auf Bandai Namcos TGS-Event mit Marken-Manager Stephen Akana und dem Übersee-Producer Shintaro Noda sprechen, um mehr über das Projekt zu erfahren. Nachdem wir über die Geschichte und die Details der Tokio Game Show-Demo sprachen, kamen die beiden Entwickler auf ein Detail zu sprechen, das sich vom klassischen Ni no Kuni: Der Fluch der Weißen Königin etwas unterscheidet.

"Im Königreich-Modus wird [Evan], genau wie ein echter König, mit der Zeit weitere Untertanen einführen und während er das tut, weist er ihnen verschiedene Rollen zu.", erklärt uns Akana. "Das wird neue Möglichkeiten freischalten, wie zum Beispiel Gegenstände in den Geschäften, beim Schmied, magische Nachforschungen [anregen] und die vielen Dinge erweitern, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Aber all das wird an den Fortschritt gebunden sein, die Stärke des Königreichs hängt also direkt mit der Stärke von Evan zusammen."

Der Grund warum wir dieses Mal nicht mit Ghibli zusammenarbeiten ist weil sich Ghiblis Geschäftskonzept in den vergangenen Jahren ein wenig veränderte [...].", so Noda. "Deshalb haben wir noch immer die gleichen Künstler des vorherigen Spiels. Wer ein großer Fan von Ni no Kuni 1 war, [der muss] sich keine Sorgen machen. Wir haben den gleiche Artstil allerdings [...] nutzen wir diesmal komplette 3D-Cutszenen vom Computer, statt der handgemalten Animationen."

Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs erscheint am 19. Januar 2018, ein Gamescom-Interview mit dem Direktor und CEO von Level-5, Akihiro Hino, haben wir unten für euch eingebunden.