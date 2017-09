Liste unterstützter Autos in Gear Club Unlimited für Nintendo Switch

Entwickler Eden Games (Test Drive Unlimited) arbeitet gerade an einem authentischen Racing-Sim für die Nintendo Switch. Gear Club Unlimited wird damit neuen Boden auf der hybriden Gaming-Plattform erforschen, sobald der Titel am 1. Dezember erscheint. Insgesamt 32 Wagen von Herstellern wie BMW, Lotus, McLaren, Pagani, Bugatti, Nissan, Ford oder Mercedes-AMG werden in unserer Garage bereitstehen, welche Modelle das genau sein werden, das seht ihr auf den unteren Screenshots. Habt ihr den Titel auf dem Schirm oder spielt ihr authentische Rennspiele lieber im Rennsessel mit Lenkrad und Pedalen?