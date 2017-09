Es ist der profitabelste Horrorfilm aller Zeiten

Die neue Version von Stephen Kings Es scheint momentan alle möglichen Kinokassen klingeln zu lassen. Die aktuellen Verkaufszahlen zeigen an, dass Es allein am ersten Wochenende über 225 Millionen Euro in den US-amerikanischen Kinos eingenommen hat und damit sogar dem bisherigen Rekordhalter Der Exorzist von 1973 überholte. Es erscheint bei uns erst am kommenden Donnerstag, doch das wird mit Sicherheit ebenfalls dazu führen, dass beim Filmstudio die Kassen klingeln werden. Werdet ihr Es reinschauen?