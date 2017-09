Overwatch: Blizzard entfernt vier Karten temporär aus der Rotation

Als Teil des neuesten Updates hat Blizzard ohne Angabe eines genauen Grunds auf dem PC vier Karten für den Hauptmodus von Overwatch entfernt. Hanamura, die Horizon Mondkolonie, Tempel des Anubis und Volskaya Industrie sind aktuell vom Deathmatch und dem Team Deathmatch abgeschnitten und nur über den Custom-Modus spielbar. Der Patch führt außerdem Änderungen in Mercys Fähigkeiten-Kit ein und bessert bei der neuen Karte Junkertown nach. Noch in diesem Monat soll der Patch auch auf den Konsolen landen.

Warum der Entwickler die vier Karten entfernt hat, wurde bislang nicht final kommuniziert, doch auch bei anderen eSports-fokussierten Spielen des Publishers lassen sich ähnliche Prinzipien erkennen. In Heroes of the Storm hat Blizzard etwa kurz nach Einführung von HotS 2.0 die Anzahl der verfügbaren Karten etwa reduziert, um die Komplexität für Einsteiger zu reduzieren. Wer aktuell neu in das MOBA einsteigen würde, müsste ansonsten nämlich 14 Karten und dedizierte Strategien erlernen, um effektiv mit anderen Spielern zusammenzuspielen. Bei Overwatch wird ein ähnlicher Grund hinter der Entscheidung stecken.