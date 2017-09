Outlast und Whistleblower-DLC kostenlos im Humble-Store abgreifen

Der überraschend gruselige Horrorhit Outlast und das Whisteblower-DLC sind aktuell im Humble-Store gratis erhältlich. Wer sich den Gruselspaß sichern will, muss sich allerdings ein bisschen beeilen, denn das Angebot ist zeitlich befristet. Auf der Humble-Webseite müsst ihr vor Samstag, dem 23. September um 19:00 Uhr das Angebot kaufen und euren Humble-Account mit eurem Steam-Konto verbinden, um Red Barrels Outlast in der Deluxe-Edition abzustauben. Normalerweise kostet das Spiel in dieser Fassung 25 Euro, doch ihr könnt auf Wunsch hin einen DRM-freien Download für Windows, Mac oder Linux erhalten oder euch das Spiel direkt auf Steam freischalten lassen. Outlast ist ein böses, blutiges Horrorspiel aus der Egoperspektive, seine Fortsetzung Outlast 2 ist Anfang des Jahres erschienen.

Quelle: alr1ght von NeoGaf.